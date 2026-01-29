El miércoles 28 de enero en la competencia de la etapa verde durante la temporada 26 de Calle 7 Panamá, dos competidores dijeron adiós, mientras que el resto continúa dando el todo por el todo por llegar a ser el ganador de esta edición.
Panamá Calle 7 - 29 de enero de 2026 - 08:16
Calle 7 Panamá, etapa verde: Ronda de eliminados y tabla de resultados del 28 de enero
Conoce los resultados de Calle 7 Panamá en la etapa verde y quiénes fueron eliminados este miércoles 28 de enero en el campo de batalla.
Te puede interesar:
Calle 7 Panamá, etapa verde: eliminados y resultados del martes 27 de enero
Contenido relacionado: Etapa Verde Calle 7 Panamá: así será la final de la temporada 26
En esta nota: