Etapa Verde Calle 7 Panamá: así será la final de la temporada 26

La Etapa Verde de Calle 7 Panamá ya está en marcha y marca el inicio de la fase más extrema y decisiva de la temporada 26, donde solo los más fuertes sobrevivirán para llegar a la gran final.

En esta etapa, los competidores dejan atrás los equipos y enfrentan el campo de batalla de manera individual, con un formato que combina acumulación de puntos, eliminaciones directas y muerte súbita, elevando al máximo la tensión dentro de la competencia.

Etapa Verde de Calle 7 Panamá: comienza la batalla final rumbo a la gran final

Así será la final de la temporada 26 de Calle 7 Panamá

La producción del programa reveló cómo se desarrollará el camino final hacia el título:

Lunes y martes: Los competidores sumarán puntos en dos pruebas diarias. Al final de cada día habrá eliminaciones.

Miércoles: Jornada de competencia durante todo el día, que cerrará con una eliminación directa. Este día incluye tres competencias clave, consideradas decisivas.

Jueves y viernes: Los gladiadores volverán a acumular puntos y, al finalizar cada jornada, se producirá una eliminación.

Lunes y martes de la semana siguiente: La competencia entra en su punto más crítico: las eliminaciones serán automáticas y uno por uno, hasta que queden dos hombres y dos mujeres en la gran final.

Muerte súbita: riesgo total

Durante la Etapa Verde puede activarse la modalidad de muerte súbita, donde los competidores con menor puntaje se enfrentarán directamente.

Aunque representa una oportunidad para sumar puntos, también es considerada altamente peligrosa, ya que cualquier error puede significar la eliminación inmediata.

Esta modalidad solo aplicará los días martes, jueves y viernes, y podría alterar el curso de la competencia.

Sin límite de tiempo, pero con ventaja clara

Un detalle importante de esta fase es que no existe límite de tiempo en las pruebas. Sin embargo, los competidores estarán separados por distancias, y será evidente quién logre el primer lugar o un mejor rendimiento, factor que puede marcar la diferencia rumbo a la final.

La Etapa Verde es, sin duda, el momento donde se caen los favoritos, nacen las leyendas y solo sobreviven los verdaderos guerreros.