Calle 7 Panamá entra en la etapa verde: comienza la lucha por el título individual

La tan esperada etapa verde de la vigésima sexta temporada de Calle 7 Panamá está a punto de iniciar, marcando uno de los momentos más intensos y determinantes de la competencia.

Luego de un recuento de victorias entre los equipos, la producción del programa confirmó que la etapa verde comienza este lunes 26 de enero de 2026, dando paso a una nueva dinámica donde todo puede pasar.

Con este anuncio, la competencia por equipos llegó oficialmente a su fin el pasado viernes 23 de enero, cerrando una etapa cargada de rivalidades, estrategias y emociones, y abriendo el camino a una fase aún más exigente.

Calle 7 Panamá entra en su fase más decisiva

La FIEBRE termina esta etapa de equipos en VICTORIA y vaya que fue a lo grande como lo saben hacer, con BARRIDA. Con mucha ilusión a lo que viene en esta etapa verde, los pollitos se despiden de su color por un momento para trabajar por una nueva meta, un nuevo sueño, coronarse como los nuevos campeones en la GRAN FINAL

La etapa verde es considerada uno de los puntos más esperados por los fanáticos y competidores, ya que a partir de este momento los participantes compiten de manera individual, sin respaldo de equipo ni alianzas que los protejan.

En esta fase, cada gladiador deberá demostrar su verdadera fortaleza física, mental y estratégica para mantenerse en la competencia. Aquí no hay margen de error: una mala noche puede significar la eliminación.

Al final de este intenso camino, un hombre y una mujer se coronarán como campeones de la temporada 26 de Calle 7 Panamá, consolidando su nombre en la historia del programa.

¿Es realmente el adiós definitivo para este veterano?

La cuenta regresiva ya comenzó y la expectativa entre los seguidores del reality es máxima.