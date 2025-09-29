¡HOY! Inicia la etapa verde de la 25° temporada de Calle 7 Panamá

Los competidores de Calle 7 Panamá se alistan para enfrentar uno de los momentos más intensos de la vigésima cuarta temporada: la etapa verde, fase clave hacia la gran final.

Esta etapa desafía a los competidores a ir más allá de sus límites, enfrentando pruebas llenas de adrenalina y con el objetivo de acumular la mayor cantidad de puntos para asegurar un lugar en la gran final.

En la ronda de equipo, el equipo rojo obtuvo 100 puntos, mientras que el equipo amarillo solo logró 50 puntos. Ahora, la competencia cambia su dinámica: la etapa verde es individual, eliminando la cooperación y el compañerismo, y poniendo a prueba la resistencia física y mental de cada participante.

Los Rojos cierran duro la temporada, recortando una distancia amarilla que parecía imposible y luchando con las garras tras tantas bajas sensibles, teniendo como superhéroes a los NOVATOS♥quienes se colocaron la capa esta temporada, demostrando que no fue un error que estuviesen dentro del campo de batalla ¡Bienvenidos a los VERDES Escarlatas!

Competidores que avanzaron a la etapa verde

Masculinos:

Cocolin

Rafe

Elias

Kevin

Joel

Nixon

Alfredo

Femeninas:

Edikelis Ng

Kathiana

Bianka

Jadis

Joma

Chiki

Viki

Con este cambio de dinámica, los fanáticos esperan una fase llena de emociones, estrategias individuales y competencias intensas, que definirán a los finalistas de esta temporada.