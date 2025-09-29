Panamá Internacionales -  29 de septiembre de 2025 - 13:24

Netanyahu promete a Catar que Israel no atacará más, según Casa Blanca

La Casa Blanca informó que Netanyahu prometió a Catar no volver a atacar su territorio. Catar e Israel trabajarán con EE.UU. para resolver diferencias.

La Casa Blanca informó este lunes que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se comprometió con Catar a no volver a atacar su territorio. De acuerdo con el comunicado oficial, tanto Catar como Israel trabajarán en coordinación con Estados Unidos para resolver lo que calificaron como “agravios mutuos”, con el objetivo de reducir tensiones y garantizar la estabilidad en la región.

Este pronunciamiento se da en medio de la compleja situación diplomática que atraviesa Medio Oriente, donde la cooperación de países aliados resulta clave para evitar una mayor escalada de conflictos.

Papel de la Casa Blanca en mediación entre Israel y Catar

Washington ha insistido en la importancia de mantener los canales de diálogo abiertos entre Israel y Catar, dos actores estratégicos en la región. El compromiso busca dar una señal de confianza a la comunidad internacional respecto al manejo de la crisis y la búsqueda de salidas diplomáticas.

Con este entendimiento, Estados Unidos refuerza su rol como mediador, mientras Catar e Israel intentan reconstruir puentes de cooperación en medio de tensiones políticas y de seguridad.

