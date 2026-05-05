Brote de hantavirus en crucero: España plantea evacuar casos en Cabo Verde

El Ministerio de Sanidad de España propuso evacuar en Cabo Verde a los pasajeros sintomáticos y contactos de alto riesgo de un crucero afectado por un brote de hantavirus , con el objetivo de evitar que la embarcación haga escala en las Islas Canarias.

La medida busca contener el riesgo sanitario mientras el barco continúa su ruta por el Atlántico.

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Hantavirus en crucero deja muertos y alerta sanitaria

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el brote ha dejado siete personas afectadas, de las cuales:

Dos casos están confirmados por laboratorio

Tres personas han fallecido

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2051674981734469864?s=20&partner=&hide_thread=false El Ministerio de Sanidad de España ha propuesto este martes evacuar en Cabo Verde a los casos sintomáticos y los contactos de alto riesgo por hantavirus que viajan en el crucero afectado y que el barco continúe, sin efectuar escala en Canarias.



Vía: EFE pic.twitter.com/RJ0pmebWVq — Telemetro Reporta (@TReporta) May 5, 2026

El crucero, identificado como el MV Hondius, transporta a 147 personas entre pasajeros y tripulación.

Evaluación en curso

Las autoridades sanitarias indicaron que, si se concreta la evacuación en Cabo Verde, no habría motivos clínicos para detenerse en Canarias, a menos que surjan nuevos casos durante el trayecto.

Sin embargo, la OMS señaló que mantiene coordinación con España ante la posibilidad de que el barco sea recibido en territorio español para realizar:

Investigación epidemiológica completa

Desinfección total de la embarcación

Evaluación de riesgos a los pasajeros

Decisión aún en evaluación

El Ministerio de Sanidad español aclaró que la decisión final dependerá de los datos epidemiológicos que se obtengan en el paso del crucero por Cabo Verde.

Mientras tanto, se mantiene el monitoreo del brote, que se asocia comúnmente al contacto con roedores o sus excrementos, principal vía de transmisión del hantavirus.

FUENTE: EFE