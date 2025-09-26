Calle 7 Panamá: Rafe avanza a la Etapa Verde y Kenneth se despide tras competencia de amenazados

En un giro emocionante de Calle7 Panamá , Rafe Lucado avanzó a la Etapa Verde tras vencer a Kenneth en la competencia de amenazados, mientras que Kenneth tuvo que despedirse del campo de batalla.

La jornada también trajo buenas noticias para Chiky y Viki, quienes pasaron de manera directa a la Etapa Verde, sin necesidad de competir en la ronda de amenazados.

image

Calle7 Panamá: Nixon se salva de la competencia de amenazados

Por su parte, la Fiebre Amarilla, al contar con un comodín y tener a dos hombres en la competencia de amenazados, decidió salvar a Nixon, quien avanzó automáticamente a la Etapa Verde.

image

Kenneth se despide tras competencia de amenazados

En la competencia final de la tarde, Rafe y Kenneth se enfrentaron en una intensa prueba que se definió tras ocho campanadas, dejando como ganador a Rafe y provocando la despedida de Kenneth del programa.

Con estos cambios, la Etapa Verde de Calle 7 Panamá se prepara para ser aún más competitiva, mientras los equipos ajustan estrategias y esperan nuevas sorpresas en el campo de batalla.