Calle 7 Panamá: Mario queda fuera de la Etapa Verde por lesión en el dedo

Calle 7 Panamá sufrió una nueva baja en la competencia. El competidor de la furia roja, Mario, tuvo que despedirse del programa tras confirmarse que no podrá continuar en la Etapa Verde, una de las más esperadas de la temporada.

La salida se da por una lesión en el dedo, la cual, según recomendación médica, le impide competir.

Mario se despide de la Etapa Verde y de Calle 7 Panamá

"Quiero competir, quiero darle con todo, pero hay una realidad: no me quitaron el hierro. Debo esperar una cita para luego hacerme la cirugía y así quitarme el garfield", declaró el competidor, visiblemente afectado.

El participante reconoció que su lesión lo limita físicamente y no le permitirá estar en la etapa de amenazados, lo que marca su salida definitiva de esta temporada.

Los fanáticos del programa han mostrado mensajes de apoyo en redes sociales, deseándole pronta recuperación y esperando su regreso en futuras ediciones del reality.