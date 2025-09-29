ATTT realizará jornada de arreglos de pago en Natá este 30 de septiembre.

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) informó que el martes 30 de septiembre se realizará una jornada de arreglos de pago en la Plaza Mayor Santiago Apóstol de Natá, en la provincia de Coclé.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ATTTPanama/status/1972697754091565364&partner=&hide_thread=false
Este martes 30 de septiembre estaremos en la Plaza Mayor Santiago Apóstol de Natá.— Autoridad del Tránsito (@ATTTPanama) September 29, 2025
De 9:00 a.m. a 5:00 p.m. podrás realizar:
Arreglos de pago al 10%
Pago de boletas
Historial de pago
…y otros trámites más.#ConPasoFirme pic.twitter.com/ROmijO1Z2N