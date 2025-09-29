Coclé Nacionales -  29 de septiembre de 2025 - 11:59

ATTT realizará jornada de arreglos de pago en Natá este 30 de septiembre

ATTT informó que este martes se realizará una jornada de arreglos de pago en la Plaza Mayor Santiago Apóstol de Natá.

Ana Canto
La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) informó que el martes 30 de septiembre se realizará una jornada de arreglos de pago en la Plaza Mayor Santiago Apóstol de Natá, en la provincia de Coclé.

La actividad iniciará a las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. en la que se realizarán arreglos de pago al 10%, pago de boletas, historial de pago, entre otros servicios.

