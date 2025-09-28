Panamá Nacionales -  28 de septiembre de 2025 - 14:32

Loteria fiscal, segundo sorteo: ¿Quiénes pueden participar y depositar las facturas?

El segundo sorteo de la Lotería fiscal se jugará en el mes de octubre, según indicó la Dirección General de Ingresos.

Lotería fiscal 2025.

Lotería fiscal 2025.

Lis
Ana Canto
Por Ana Canto

El segundo sorteo de la Lotería fiscal 2025 se celebrará el jueves 30 de octubre, y según informó la Dirección General de Ingresos (DGI), todos pueden participar del evento hasta el 23 de octubre, fecha límite para depositar los sobres en las urnas.

Lotería fiscal: ¿Dónde ingresar los sobres con las facturas?

Albrook Mall

  • Magic Zone
  • Carrusel: planta baja
  • Zona del Canguro: cerca de Madison

Altaplaza

  • Nivel 1: Centro de información

Towncenter

  • Torreo Norte, nivel M3, área food court

Westland Mall

  • Entrada 1 Amarilla: Pasillo Farmacia Arrocha
  • Pasillo de la entrada 4 Limón: a un costado de la escalera eléctrica

Soho Mall

  • Planta baja, al lado del Cajero de Banistmo.

Megamall

  • Al frente del Super 99
  • Entrada principal: frente a Sportline

Centro comercial Los Pueblos

  • Pasillo central: frente a McDonald's y a un costado de Energy

Plaza Terronal

  • Entre el Supermercado El Rey y Do It Center

Colón 2000

  • Planta Baja

Santiago Mall

  • Subiendo las escaleras del food court

Federal Mall

  • Cerca de la entrada 7

Chiriquí

  • Pasillo Bugaba

Atrio de Costa del Este

  • Frente a las escaleras eléctricas, diagonal a Dental Lux

Balboa Boutiques

  • Primer piso

Los Andes Mall

  • Segundo piso en el trayecto hacia el área del food court
  • Planta baja, diagonal a la puerta 2
En esta nota:
Seguir leyendo

Así puedes participar en la Lotería Fiscal y no quedarte sin ganar más de 100,000 balboas

CSS lamenta fallecimiento de ciudadano en el Complejo Dr. Arnulfo Arias Madrid

Metro de Panamá: Ministerio Público investiga la muerte de un hombre en estación Los Andes

Recomendadas

Más Noticias