Así puedes participar en la Lotería Fiscal y no quedarte sin ganar más de 100,000 balboas

La Dirección General de Ingresos (DGI) del Ministerio de Economía y Finanzas informa que el segundo sorteo de la Lotería Fiscal se llevará a cabo el próximo 30 de octubre de 2025. Se recuerda a los participantes que las urnas serán retiradas el 23 de octubre, por lo que se recomienda entregar los sobres con anticipación, a fin de asegurar su participación en el sorteo.
Así debes prepararte para participar de la Lotería Fiscal
Solicita tu factura fiscal
- Al comprar en cualquier comercio en Panamá, solicita siempre tu factura fiscal emitida a través de un sistema autorizado por la Dirección General de Ingresos (DGI).
- La factura debe ser emitida a tu nombre y con tu número de cédula o RUC, carnet de residente o pasaporte, para extranjeros.
- Si no solicitaste la factura con tus datos, debes escribir tu nombre completo y número de cédula en la parte posterior de la factura.
Reúne tus facturas
- Cada sobre debe contener mínimo cinco (5) facturas.
- Puedes incluir facturas de uno o varios comercios.
- Solo se aceptan facturas originales y legibles.
- Las facturas deben tener una fecha de emisión de hasta dos (2) meses anteriores al sorteo en el que deseas participar.
- No existe un monto mínimo en el total de la factura para participar.
Para conocer cómo son los sorteos de la Lotería fiscal ingresa aquí.
Prepara el sobre
Coloca las facturas dentro de un sobre cerrado y escribe en la parte frontal la siguiente información:
- Nombre completo
- Número de cédula de identidad personal
- Número de teléfono de contacto
- Correo electrónico
- Dirección residencial
- Mes al que corresponde la participación (por ejemplo: “Sorteo de Octubre 2025”)
Deposita tu sobre
Deposita el sobre en cualquiera de las urnas oficiales habilitadas por la DGI en:
- Administraciones Provinciales de Ingresos
- Otros puntos autorizados, que serán anunciados oficialmente
- Consulta los canales oficiales de la DGI para conocer los puntos de recolección disponibles cada sorteo