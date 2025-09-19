Así puedes participar en la Lotería Fiscal y no quedarte sin ganar más de 100,000 balboas

La Dirección General de Ingresos (DGI) del Ministerio de Economía y Finanzas informa que el segundo sorteo de la Lotería Fiscal se llevará a cabo el próximo 30 de octubre de 2025. Se recuerda a los participantes que las urnas serán retiradas el 23 de octubre , por lo que se recomienda entregar los sobres con anticipación, a fin de asegurar su participación en el sorteo.

Así debes prepararte para participar de la Lotería Fiscal

Solicita tu factura fiscal

Al comprar en cualquier comercio en Panamá, solicita siempre tu factura fiscal emitida a través de un sistema autorizado por la Dirección General de Ingresos (DGI).

La factura debe ser emitida a tu nombre y con tu número de cédula o RUC, carnet de residente o pasaporte, para extranjeros.

Si no solicitaste la factura con tus datos, debes escribir tu nombre completo y número de cédula en la parte posterior de la factura.

Embed - Direccion General de Ingresos on Instagram: " ¡Participa en la Lotería Fiscal de Panamá y gana por pedir tu factura! Ahora puedes depositar tus facturas en las urnas disponibles en centros comerciales a nivel nacional, gracias a nuestra alianza con APACECOM. Pide tu factura Deposítala en la urna más cercana ¡Y entra en el sorteo de la DGI! Consulta aquí los centros participantes y haz que tu factura valga más también puede depositar sus sobres en su Adminstracion Provincial de Ingresos más cercana" View this post on Instagram A post shared by Direccion General de Ingresos (@dgipma)

Reúne tus facturas

Cada sobre debe contener mínimo cinco (5) facturas.

Puedes incluir facturas de uno o varios comercios.

Solo se aceptan facturas originales y legibles.

Las facturas deben tener una fecha de emisión de hasta dos (2) meses anteriores al sorteo en el que deseas participar.

No existe un monto mínimo en el total de la factura para participar.

Para conocer cómo son los sorteos de la Lotería fiscal ingresa aquí.

Prepara el sobre

Coloca las facturas dentro de un sobre cerrado y escribe en la parte frontal la siguiente información:

Nombre completo

Número de cédula de identidad personal

Número de teléfono de contacto

Correo electrónico

Dirección residencial

Mes al que corresponde la participación (por ejemplo: “Sorteo de Octubre 2025”)

Embed - Direccion General de Ingresos on Instagram: " Segundo sorteo de la Lotería Fiscal: Serán válidas las facturas emitidas desde el 28 de agosto hasta el 23 de octubre de 2025. El sorteo se realizará el 30 de octubre. Cierre de urnas: 23 de octubre de 2025. #LoteríaFiscal #DGI #ConPasoFirme" View this post on Instagram A post shared by Direccion General de Ingresos (@dgipma)

Deposita tu sobre

Deposita el sobre en cualquiera de las urnas oficiales habilitadas por la DGI en: