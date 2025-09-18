Exboxeador Celestino "Pelenchín" Caballero fue detenido en Florida por conducir con licencia no válida

El exboxeador panameño Celestino “Pelenchín” Caballero fue detenido en el estado de Florida, Estados Unidos, por conducir sin una licencia válida, una falta considerada como delito menor de segundo grado en esa jurisdicción.
