Miami Nacionales -  18 de septiembre de 2025 - 15:50

Exboxeador Celestino "Pelenchín" Caballero fue detenido en Florida por conducir con licencia no válida

El exboxeador panameño Celestino “Pelenchín” Caballero fue retenido por las autoridades migratorias estadounidenses.

Exboxeador Celestino Pelenchín Caballero detenido en Florida.

Exboxeador Celestino "Pelenchín" Caballero detenido en Florida.

TReporta
Ana Canto
Por Ana Canto

El exboxeador panameño Celestino “Pelenchín” Caballero fue detenido en el estado de Florida, Estados Unidos, por conducir sin una licencia válida, una falta considerada como delito menor de segundo grado en esa jurisdicción.

Tras ser sancionado con una multa de 150 dólares, Caballero fue retenido por las autoridades migratorias estadounidenses, al enfrentar un posible proceso de deportación a Panamá.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1968744635506864635&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Agroferias del IMA: compra arroz a B/.5.00 y otros productos este viernes 19 de septiembre

Panamá y Colombia avanzan en la interconexión eléctrica binacional

Asamblea Nacional rechaza proyecto de ley que buscaba proteger a denunciantes de corrupción

Recomendadas

Más Noticias