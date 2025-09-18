| Telemetro
Calle 7 Calle 7 -  18 de septiembre de 2025 - 16:57

Calle 7 Panamá: Kenneth y Vicky quedan amenazados tras competencia de nominados

El la competencia de nominados en Calle 7 Panamá se definieron los participantes que deberán enfrentarse próximamente en competencia de amenazados.

Calle 7 Panamá: Kenneth y Vicky quedan amenazados tras competencia de nominados.

Calle 7 Panamá: Kenneth y Vicky quedan amenazados tras competencia de nominados.

Calle 7 Panamá
Ana Canto
Por Ana Canto

Este jueves se llevó a cabo la competencia de nominados en Calle 7 Panamá, donde se definieron los participantes que deberán enfrentarse próximamente en la temida competencia de amenazados.

En esta ocasión, la lista la encabezan Vicky y Kenneth, dos de los participantes novatos, lo que anticipa una jornada cargada de tensión, estrategia y esfuerzo en la próxima ronda.

La competencia de amenazados se realizará próximamente, donde seis competidores se enfrentarán para salvar su permanencia en el programa.

Calle 7 Panamá: Competidoras amenazadas

  • Sol, experimentada de la Furia Roja
  • Vicky, novata de la Fiebre Amarilla
  • Chicky, novata de fiebre amarilla

Calle 7 Panamá: Competidores amenazados

  • Mario, experimentado de la Furia Roja
  • Kenneth, novato de la Fiebre Amarilla
  • Rafe, experimentado de la Furia Roja

En esta nota:
Seguir leyendo

Calle 7 Panamá: Mario Fonseca, capitán de la Furia Roja, se pierde competencias por fuerte lesión

Recomendadas

Más Noticias