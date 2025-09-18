Calle 7 Panamá: Kenneth y Vicky quedan amenazados tras competencia de nominados. Calle 7 Panamá

Por Ana Canto Este jueves se llevó a cabo la competencia de nominados en Calle 7 Panamá, donde se definieron los participantes que deberán enfrentarse próximamente en la temida competencia de amenazados.

En esta ocasión, la lista la encabezan Vicky y Kenneth, dos de los participantes novatos, lo que anticipa una jornada cargada de tensión, estrategia y esfuerzo en la próxima ronda.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse

La competencia de amenazados se realizará próximamente, donde seis competidores se enfrentarán para salvar su permanencia en el programa. Calle 7 Panamá: Competidoras amenazadas Sol, experimentada de la Furia Roja

Vicky, novata de la Fiebre Amarilla

Chicky, novata de fiebre amarilla Calle 7 Panamá: Competidores amenazados Mario, experimentado de la Furia Roja

Kenneth, novato de la Fiebre Amarilla

Rafe, experimentado de la Furia Roja