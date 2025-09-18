Calle 7 Panamá: Kenneth y Vicky quedan amenazados tras competencia de nominados.

Este jueves se llevó a cabo la competencia de nominados en Calle 7 Panamá, donde se definieron los participantes que deberán enfrentarse próximamente en la temida competencia de amenazados.
La competencia de amenazados se realizará próximamente, donde seis competidores se enfrentarán para salvar su permanencia en el programa.
Calle 7 Panamá: Competidoras amenazadas
- Sol, experimentada de la Furia Roja
- Vicky, novata de la Fiebre Amarilla
- Chicky, novata de fiebre amarilla
Calle 7 Panamá: Competidores amenazados
- Mario, experimentado de la Furia Roja
- Kenneth, novato de la Fiebre Amarilla
- Rafe, experimentado de la Furia Roja