Panamá será clave en cumbre marítima en medio de crisis global

La Cámara Marítima de Panamá anunció la celebración de la Convención Marítima de las Américas los días 7 y 8 de mayo en Ciudad de Panamá, un evento que reunirá a más de 40 países en un contexto marcado por tensiones geopolíticas y cambios en el comercio mundial.
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Contexto global: rutas en cambio por conflictos
La convención se desarrollará en medio de un escenario internacional complejo, influenciado por:
- Conflictos armados
- Desvíos de rutas comerciales
- Presiones en la cadena de suministro global
Uno de los puntos clave será la situación en el Estrecho de Ormuz, una zona crucial para el transporte energético mundial que ha provocado reajustes en las rutas marítimas.
Panamá será sede de Convención Marítima: Temas clave que se discutirán
Durante el evento se abordarán asuntos estratégicos como:
- Reconfiguración de rutas comerciales
- Seguridad marítima
- Transición energética del transporte
- Digitalización de cadenas de suministro
- Inversión en infraestructura portuaria en América Latina
Además, habrá conferencias de alto nivel, paneles técnicos y espacios de networking para impulsar acuerdos comerciales.
Participantes de alto nivel
Entre los asistentes confirmados destaca:
- Arsenio Domínguez, secretario general de la Organización Marítima Internacional
- Altos ejecutivos de la BIMCO
Panamá en el centro del debate marítimo
El evento se realizará en un momento clave para Panamá, considerando:
- Tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China
- Impacto en puertos cercanos al Canal de Panamá
- Cambios en concesiones portuarias tras fallos judiciales
Actualmente, algunos puertos estratégicos están bajo operación temporal de Maersk y MSC, mientras el Gobierno evalúa nuevas licitaciones.
La Convención Marítima de las Américas posiciona a Panamá como un punto neurálgico para el debate sobre el futuro del comercio global, en un momento donde la logística y el transporte marítimo enfrentan transformaciones sin precedentes.