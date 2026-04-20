Panamá Nacionales -  20 de abril de 2026 - 13:48

Panamá será clave en cumbre marítima en medio de crisis global

Panamá reunirá a más de 40 países en la Convención Marítima de las Américas en medio de crisis global y cambios en rutas comerciales.

Panamá será clave en cumbre marítima

Panamá será clave en cumbre marítima

EFE
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Cámara Marítima de Panamá anunció la celebración de la Convención Marítima de las Américas los días 7 y 8 de mayo en Ciudad de Panamá, un evento que reunirá a más de 40 países en un contexto marcado por tensiones geopolíticas y cambios en el comercio mundial.

El encuentro congregará a navieras, operadores logísticos, inversionistas y expertos del sector para analizar los desafíos actuales de la industria marítima.

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Contexto global: rutas en cambio por conflictos

La convención se desarrollará en medio de un escenario internacional complejo, influenciado por:

  • Conflictos armados
  • Desvíos de rutas comerciales
  • Presiones en la cadena de suministro global

Uno de los puntos clave será la situación en el Estrecho de Ormuz, una zona crucial para el transporte energético mundial que ha provocado reajustes en las rutas marítimas.

Panamá será sede de Convención Marítima: Temas clave que se discutirán

Un avión sobrevuela las montañas en el sur del Estrecho de Ormuz el 19 de enero del 2012 mientras varias naves comerciales esperan ancladas en las aguas del Golfo Pérsico cerca del pueblo de Khasab, en Omán

Durante el evento se abordarán asuntos estratégicos como:

  • Reconfiguración de rutas comerciales
  • Seguridad marítima
  • Transición energética del transporte
  • Digitalización de cadenas de suministro
  • Inversión en infraestructura portuaria en América Latina

Además, habrá conferencias de alto nivel, paneles técnicos y espacios de networking para impulsar acuerdos comerciales.

Participantes de alto nivel

Entre los asistentes confirmados destaca:

  • Arsenio Domínguez, secretario general de la Organización Marítima Internacional
  • Altos ejecutivos de la BIMCO

Panamá en el centro del debate marítimo

El evento se realizará en un momento clave para Panamá, considerando:

  • Tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China
  • Impacto en puertos cercanos al Canal de Panamá
  • Cambios en concesiones portuarias tras fallos judiciales

Actualmente, algunos puertos estratégicos están bajo operación temporal de Maersk y MSC, mientras el Gobierno evalúa nuevas licitaciones.

La Convención Marítima de las Américas posiciona a Panamá como un punto neurálgico para el debate sobre el futuro del comercio global, en un momento donde la logística y el transporte marítimo enfrentan transformaciones sin precedentes.

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