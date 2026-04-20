Panamá Nacionales -  20 de abril de 2026 - 13:31

Reportan sismo de 4.5 en Panamá la madrugada de este lunes

Un sismo de magnitud 4.5 fue reportado por el IGCUP al noreste de Tortí. No hay daños ni heridos hasta el momento.

Sismo en Panampá de 4.5 se registra sin reportes de daños

Sismo en Panampá de 4.5 se registra sin reportes de daños

@IGCP
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá reportó la madrugada de este lunes un sismo de magnitud 4.5 en el territorio nacional. El movimiento telúrico ocurrió específicamente a las 5:42 a.m., con una ubicación aproximada de 185 kilómetros al noreste de Tortí, corregimiento del distrito de Chepo, provincia de Panamá.

Sismo de 4.5 se registra sin reportes de daños

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Hasta el momento, no se han reportado:

  • Daños materiales
  • Personas afectadas

Las autoridades se mantienen en monitoreo ante cualquier eventualidad.

Actividad sísmica en la región

Panamá forma parte de una zona con actividad sísmica moderada, por lo que este tipo de eventos pueden registrarse ocasionalmente sin generar mayores afectaciones.

Las autoridades recuerdan a la población mantener la calma y seguir las medidas de prevención ante sismos.

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