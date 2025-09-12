Calle 7 Panamá: Sol entra a la fila de amenazados por incapacidad médica.

La Furia Roja recibió otra mala noticia esta semana: Sol decidió unirse a la fila de amenazados de Calle 7 Panamá. Aunque no dio mayores detalles, explicó a la fanaticada que cuenta con una incapacidad médica y que próximamente anunciará si podrá o no competir en la ronda de amenazados.
Actualmente, la fila de amenazados está conformada por Rafe, Chicki, Sol y Mario. Próximamente se darán a conocer los demás competidores que deberán integrarse a esta fase.
Se proyecta que las competencias de amenazados sean entre dos competidores masculinos y dos femeninas.