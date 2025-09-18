Asamblea Nacional rechaza proyecto de ley que buscaba proteger a denunciantes de corrupción.

La Asamblea Nacional rechazó un proyecto de ley que buscaba establecer medidas de protección para las personas que denuncien actos de corrupción en el sector público.

Diputados señalaron que, para que la propuesta pueda ser analizada nuevamente, deberá presentarse un nuevo proyecto que cumpla con todo el procedimiento legislativo establecido. De volver a presentarse, la iniciativa tendrá que ser prohijada y discutida en primer debate en la Comisión de Gobierno, que preside el diputado Luis Eduardo Camacho.

Durante la votación en tercer debate, el proyecto fue rechazado con 31 votos a favor y 12 en contra, sin alcanzar los 36 votos requeridos para su aprobación.

El diputado Ernesto Cedeño argumentó que la propuesta era inconstitucional, al considerar que ya existe un marco legal que contempla la protección al testigo y al denunciante en materia penal.