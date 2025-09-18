Asamblea Nacional rechaza proyecto de ley que buscaba proteger a denunciantes de corrupción.

La Asamblea Nacional rechazó un proyecto de ley que buscaba establecer medidas de protección para las personas que denuncien actos de corrupción en el sector público.
Durante la votación en tercer debate, el proyecto fue rechazado con 31 votos a favor y 12 en contra, sin alcanzar los 36 votos requeridos para su aprobación.
El diputado Ernesto Cedeño argumentó que la propuesta era inconstitucional, al considerar que ya existe un marco legal que contempla la protección al testigo y al denunciante en materia penal.