Panamá Nacionales -  18 de septiembre de 2025 - 15:01

Asamblea Nacional rechaza proyecto de ley que buscaba proteger a denunciantes de corrupción

El proyecto de ley buscaba establecer medidas de protección para las personas que denuncien actos de corrupción en el sector público.

Asamblea Nacional rechaza proyecto de ley que buscaba proteger a denunciantes de corrupción.

Asamblea Nacional rechaza proyecto de ley que buscaba proteger a denunciantes de corrupción.

TReporta
Ana Canto
Por Ana Canto

La Asamblea Nacional rechazó un proyecto de ley que buscaba establecer medidas de protección para las personas que denuncien actos de corrupción en el sector público.

Diputados señalaron que, para que la propuesta pueda ser analizada nuevamente, deberá presentarse un nuevo proyecto que cumpla con todo el procedimiento legislativo establecido. De volver a presentarse, la iniciativa tendrá que ser prohijada y discutida en primer debate en la Comisión de Gobierno, que preside el diputado Luis Eduardo Camacho.

Durante la votación en tercer debate, el proyecto fue rechazado con 31 votos a favor y 12 en contra, sin alcanzar los 36 votos requeridos para su aprobación.

El diputado Ernesto Cedeño argumentó que la propuesta era inconstitucional, al considerar que ya existe un marco legal que contempla la protección al testigo y al denunciante en materia penal.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1968737692658635109&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Exboxeador Celestino "Pelenchín" Caballero fue detenido en Florida por conducir con licencia no válida

Autoridades decomisan cargamento de cigarrillos sin documentación en la Zona Libre de Colón

Agroferias del IMA: compra arroz a B/.5.00 y otros productos este viernes 19 de septiembre

Recomendadas

Más Noticias