Nuevos precios del combustible: conoce el costo de las gasolinas de 95, 91 y el diésel en Panamá

La Secretaría de Energía de Panamá publicó los nuevos precios máximos del combustible, que estarán vigentes del 19 de septiembre al 3 de octubre de 2025. Durante este período, las gasolinas de 91 y 95 octanos reflejarán una disminución de 1 centavo por litro.
- 95 octanos: 0.922
- 91 octanos: 0.880
- Diésel: 0.830
Arraiján y La Chorrera
- 95 octanos: 0.925
- 91 octanos: 0.882
- Diésel: 0.832
Penonomé, Aguadulce y Divisa
- 95 octanos: 0.930
- 91 octanos: 0.888
- Diésel: 0.837
Las Tablas
- 95 octanos: 0.938
- 91 octanos: 0.896
- Diésel: 0.845
Boquete
- 95 octanos: 0.946
- 91 octanos: 0.903
- Diésel: 0.853
Volcán
- 95 octanos: 0.948
- 91 octanos: 0.906
- Diésel: 0.856
Changuinola
- 95 octanos: 0.972
- 91 octanos: 0.930
- Diésel: 0.880