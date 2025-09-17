Panamá Nacionales -  17 de septiembre de 2025 - 17:05

Nuevos precios del combustible: conoce el costo de las gasolinas de 95, 91 y el diésel en Panamá

A partir de este viernes 19 de septiembre se registrará una leve baja en los precios del combustible en Panamá.

Ana Canto
Por Ana Canto

La Secretaría de Energía de Panamá publicó los nuevos precios máximos del combustible, que estarán vigentes del 19 de septiembre al 3 de octubre de 2025. Durante este período, las gasolinas de 91 y 95 octanos reflejarán una disminución de 1 centavo por litro.

Precios del combustible en Panamá

Panamá y Colón

  • 95 octanos: 0.922
  • 91 octanos: 0.880
  • Diésel: 0.830

Arraiján y La Chorrera

  • 95 octanos: 0.925
  • 91 octanos: 0.882
  • Diésel: 0.832

Penonomé, Aguadulce y Divisa

  • 95 octanos: 0.930
  • 91 octanos: 0.888
  • Diésel: 0.837

Las Tablas

  • 95 octanos: 0.938
  • 91 octanos: 0.896
  • Diésel: 0.845

Boquete

  • 95 octanos: 0.946
  • 91 octanos: 0.903
  • Diésel: 0.853

Volcán

  • 95 octanos: 0.948
  • 91 octanos: 0.906
  • Diésel: 0.856

Changuinola

  • 95 octanos: 0.972
  • 91 octanos: 0.930
  • Diésel: 0.880
