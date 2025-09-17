Panamá Nacionales -  17 de septiembre de 2025 - 09:37

Subcontralor general Eli Felipe Cabezas renuncia a su cargo

Eli Felipe Cabezas presentó su renuncia al cargo de subcontralor general de la República, la cual fue aceptada por la Contraloría.

Subcontralor general Eli Felipe Cabezas

La entidad aseguró que “las funciones propias de la subcontraloría continuarán desarrollándose de manera normal, en estricto apego a lo que establece la ley y en cumplimiento de los objetivos de transparencia y eficiencia en la gestión pública”.

Con esta medida, la Contraloría reafirma su compromiso con la continuidad administrativa y la fiscalización eficiente de los recursos del Estado.

