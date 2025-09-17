Subcontralor general Eli Felipe Cabezas renuncia a su cargo

La Contraloría General de la República informó que Eli Felipe Cabezas presentó su renuncia al cargo de subcontralor general de la República, la cual fue formalmente aceptada por la institución.

La entidad aseguró que “las funciones propias de la subcontraloría continuarán desarrollándose de manera normal, en estricto apego a lo que establece la ley y en cumplimiento de los objetivos de transparencia y eficiencia en la gestión pública”.

Con esta medida, la Contraloría reafirma su compromiso con la continuidad administrativa y la fiscalización eficiente de los recursos del Estado.