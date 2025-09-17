Calendario escolar 2026 Panamá: ¿Cómo estará compuesto según MEDUCA?

El Ministerio de Educación ( MEDUCA ) promulgó este martes el Decreto Ejecutivo N.° 49, del 8 de septiembre de 2025, que establece el calendario escolar 2026 para los centros educativos oficiales y particulares de Panamá.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Según el decreto, el inicio de clases será el lunes 2 de marzo de 2026, mientras que el fin de clases está programado para el viernes 11 de diciembre de 2026. Posteriormente, del 14 al 18 de diciembre, se llevará a cabo el período de balance y graduaciones.

MEDUCA establece el calendario escolar 2026

MEDUCA-CLASES.jpeg Portal web del MEDUCA

El calendario incluye artículos sobre la estrategia de recuperación de aprendizajes y la gestión de riesgo escolar, reforzando los objetivos educativos y la planificación institucional.

Los días libres del primer trimestre serán:

2 y 3 de abril: Jueves y Viernes Santo

Jueves y Viernes Santo 1 de mayo: Día del Trabajador

Con esta planificación, MEDUCA busca garantizar un año escolar ordenado y con continuidad educativa, contemplando tanto la formación académica como el bienestar de estudiantes y docentes.