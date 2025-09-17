¿Bajará o subirá la gasolina en Panamá? Cambio en el precio del Combustible será esta semana

Los precios del combustible en Panamá sufrirán una nueva actualización esta semana, mientras los conductores permanecen atentos a los anuncios de la Secretaría Nacional de Energía (SNE).

Desde el pasado viernes 5 de septiembre de 2025, se aplicó un aumento en el precio máximo de venta de los combustibles, con una vigencia hasta el próximo jueves 18 de septiembre.

Precio actual del combustible en Panamá

Gasolina de 95 octanos: B/.3.53

Gasolina de 91 octanos: B/.3.38

Diésel: B/.3.14

Las autoridades destacan que los ajustes responden a las variaciones del mercado internacional y reiteran su compromiso de explorar alternativas para reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Los conductores deberán estar atentos a la próxima actualización, que definirá si continúan las bajas o si habrá un ajuste al alza en los precios.