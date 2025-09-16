Arroz de 5 lb a B/.5.00 en Agroferias del IMA: descubre dónde comprar

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) realizarán el miércoles 17 y jueves 18 de septiembre una nueva jornada de agroferias en diversas regiones del país, con el objetivo de facilitar el acceso a productos de primera necesidad a precios accesibles para la población.
Importante recordar que en las agroferias, agrotiendas los compradores deben llevar sus bolsas reutilizable, estar a tiempo a las 8:00 a.m. y escoger los mejores productos frescos, saludables y a bajos precios.
Agroferia del IMA para el miércoles 17 de septiembre
Panamá
- Centro deportivo El Bajo, corregimiento de la 24 de Diciembre, distrito de Panamá
Veraguas
- Parque Cirbulaco, corregimiento de Santiago Sur, distrito de Santiago
- Cancha techada de La Raya de Santa María, distrito de Santiago
Herrera
- Cancha Comunal de Portobelillo, distrito de Parita
Los Santos
- Junta Comunal de Lajamina, distrito de Pocrí
Panamá Oeste
- Casa SPI, antiguo turicentro de Veracruz, distrito de Arraiján
Agroferia del IMA para el jueves 18 de septiembre
Panamá Oeste
- Parque local de Cáceres, corregimiento de Arraiján cabecera, distrito de Arraiján.
Chiriquí
- Cancha Comunal de Las Mercedes, Nuevo México, distrito de Alanje.
Los Santos
- Junta Comunal de Las Cruces, distrito de Los Santos.
Herrera
- InfoPlaza de El Nazal, corregimiento Quebrada del Rosario, distrito de Las Minas.
Panamá
- Boca La Caja, estacionamientos del CAI, corregimiento de San Francisco, distrito de Panamá.
Coclé
- Cancha cultural de Vista Hermosa, corregimiento de Cañaveral, distrito de Penonomé.
Darién
- Cancha de la escuela del Tamarindo, distrito de Santa Fe.
Colón
- Diagonal al estadio Mariano Bula de Colón, corregimiento Barrio Sur.
Veraguas
- Casa Comunal de Cerro Plata, distrito de Cañazas.
Panamá Este
- Policentro de Chepo, corregimiento de Chepo cabecera, distrito de Chepo.