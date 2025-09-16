Panamá Nacionales -  16 de septiembre de 2025 - 15:04

Arroz de 5 lb a B/.5.00 en Agroferias del IMA: descubre dónde comprar

Los consumidores que participen en las agroferias del IMA, deberán llevar sus bolsas reutilizable y cédula de identificación personal.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) realizarán el miércoles 17 y jueves 18 de septiembre una nueva jornada de agroferias en diversas regiones del país, con el objetivo de facilitar el acceso a productos de primera necesidad a precios accesibles para la población.

Importante recordar que en las agroferias, agrotiendas los compradores deben llevar sus bolsas reutilizable, estar a tiempo a las 8:00 a.m. y escoger los mejores productos frescos, saludables y a bajos precios.

Agroferia del IMA para el miércoles 17 de septiembre

Panamá

  • Centro deportivo El Bajo, corregimiento de la 24 de Diciembre, distrito de Panamá

Veraguas

  • Parque Cirbulaco, corregimiento de Santiago Sur, distrito de Santiago
  • Cancha techada de La Raya de Santa María, distrito de Santiago

Herrera

  • Cancha Comunal de Portobelillo, distrito de Parita

Los Santos

  • Junta Comunal de Lajamina, distrito de Pocrí

Panamá Oeste

  • Casa SPI, antiguo turicentro de Veracruz, distrito de Arraiján
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IMA_Pma/status/1967646122501198224&partner=&hide_thread=false

Agroferia del IMA para el jueves 18 de septiembre

Panamá Oeste

  • Parque local de Cáceres, corregimiento de Arraiján cabecera, distrito de Arraiján.

Chiriquí

  • Cancha Comunal de Las Mercedes, Nuevo México, distrito de Alanje.

Los Santos

  • Junta Comunal de Las Cruces, distrito de Los Santos.

Herrera

  • InfoPlaza de El Nazal, corregimiento Quebrada del Rosario, distrito de Las Minas.

Panamá

  • Boca La Caja, estacionamientos del CAI, corregimiento de San Francisco, distrito de Panamá.

Coclé

  • Cancha cultural de Vista Hermosa, corregimiento de Cañaveral, distrito de Penonomé.

Darién

  • Cancha de la escuela del Tamarindo, distrito de Santa Fe.

Colón

  • Diagonal al estadio Mariano Bula de Colón, corregimiento Barrio Sur.

Veraguas

  • Casa Comunal de Cerro Plata, distrito de Cañazas.

Panamá Este

  • Policentro de Chepo, corregimiento de Chepo cabecera, distrito de Chepo.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IMA_Pma/status/1967997065864294528&partner=&hide_thread=false

