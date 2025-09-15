Gobierno lanza licitación internacional para adquirir buses eléctricos en ciudad de Panamá

El Gobierno Nacional , a través de MiBus y con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Verde del Clima, lidera un paso decisivo hacia la movilidad sostenible en la ciudad de Panamá.

Como parte de este esfuerzo, se llevará a cabo una Sesión Informativa sobre la Convocatoria de Licitación Pública Internacional para la adquisición de una solución integral que incluirá al menos 53 buses eléctricos y 17 cargadores.

El objetivo de esta licitación es modernizar y hacer más eficiente el sistema de transporte público en la capital, reduciendo emisiones y mejorando la calidad del servicio.

La Sesión Informativa se realizará el martes 30 de septiembre de 2025, a las 9:00 a.m. Los interesados podrán registrarse escaneando el código QR disponible en la imagen adjunta.