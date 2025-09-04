Procurador solicita debate de Ley Anticorrupción, pero Comisión de Gobierno prioriza otros proyectos

El procurador general de la Nación, Luis Gómez, solicitó mediante una nota que la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional discutiera proyectos de Ley Anticorrupción, los cuales buscan incrementar las penas por este delito.

Sin embargo, el presidente de la comisión, Luis Eduardo Camacho, destacó que no accederá a esta solicitud.

"Yo creo que es equivocado pensar que filtrando documentos o comentarios en los medios, van a hacer que el presidente de la Asamblea acelere (...) Si el proyecto es bueno, yo no engaveto, pero a veces uno le da prioridad a los proyectos de acuerdo a la conveniencia del país. Se tocará (el proyecto de ley) cuando consideremos que haya que tocarse", declaro el diputado Camacho.

Por su parte, diputados de la bancada Vamos y otros miembros de la comisión señalaron no tener conocimiento de esta nota y han solicitado que se inicien las discusiones en primer debate.