Realizan honras fúnebres de adulta mayor asesinada durante robo en Parita.

Este jueves se realizaron las honras fúnebres de la adulta mayor de 62 años que fue asesinada en su residencia, ubicada en la comunidad de Los Higos de Parita, provincia de Herrera.
Desde el momento del crimen, las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes, logrando la aprehensión de un sospechoso en el distrito de La Chorrera. El hombre fue detenido provisionalmente en la ciudad de Chitré, tras una audiencia de garantías.
Moradores del área lamentaron profundamente el fallecimiento de la señora, a quien describieron como una persona trabajadora y de buen corazón. Además, hicieron un llamado a las autoridades para reforzar la presencia policial en la zona.
En respuesta a las inquietudes de seguridad, este jueves fue reabierta la subestación policial de Potuga, la cual había permanecido cerrada por un periodo prolongado.