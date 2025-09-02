El día se volverá noche: el eclipse solar más largo del siglo XXI

El lunes 2 de agosto de 2027 tendrá lugar un fenómeno astronómico sin precedentes: un eclipse solar total con una duración de hasta 6 minutos y 23 segundos, considerado ya como el más extenso del siglo XXI.

De acuerdo con el portal especializado Space, la diferencia con otros eclipses radica en que la Luna estará más cerca de la Tierra, lo que ampliará tanto la anchura como la duración de la sombra proyectada sobre nuestro planeta. En total, se estima que cubrirá alrededor de 2,5 millones de kilómetros cuadrados.

A diferencia del eclipse del 8 de abril de 2024, que tuvo un máximo de 4 minutos y 28 segundos y fue visible en América, este fenómeno no podrá observarse en el continente americano. La franja de totalidad recorrerá 11 países del hemisferio oriental, incluyendo zonas del norte de África, la Península Arábiga y parte del Mediterráneo.

Entre los lugares privilegiados estará Luxor (Egipto), donde la combinación de su ubicación a orillas del Nilo y el clima estable lo convierten en un destino ideal para quienes planean viajar para presenciar el fenómeno.

Dónde se verá el eclipse solar total del 2027

Eclipse total: España, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Arabia Saudita, Yemen y Somalia.

España, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Arabia Saudita, Yemen y Somalia. Eclipse parcial: será observable en casi toda Europa, gran parte de África, el suroeste de Asia y Oriente Medio.

La prolongada oscuridad en pleno día y su paso por regiones densamente pobladas han llevado a catalogarlo como el “eclipse del siglo”, un evento que se espera atraiga la atención de millones de personas en todo el mundo.