Adiós WhatsApp: celulares que ya no son compatibles

WhatsApp , la aplicación de mensajería más utilizada del mundo con más de 2,700 millones de usuarios, dejará de ser compatible con varios celulares antiguos a partir del 1° de septiembre de 2025.

La actualización busca garantizar mayor seguridad y compatibilidad con nuevas funciones, pero afectará a dispositivos con sistemas operativos antiguos. Aunque los teléfonos seguirán funcionando, los usuarios podrían experimentar errores, vulnerabilidades y limitaciones.

WhatsApp-Telemetro.jpg UNPLASH

Dispositivos Android afectados (Android 5.0 o anterior):

Samsung: Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy Note 2

Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy Note 2 LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini

Optimus G, Nexus 4, G2 Mini Motorola: Moto G (primera generación), Droid Razr HD

Moto G (primera generación), Droid Razr HD Huawei: Ascend D2

Ascend D2 Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V

Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V HTC: One X, One X+, Desire 500, Desire 601

Dispositivos Apple afectados:

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone SE (primera generación)

iPhone 6 (si no ha sido actualizado más allá de iOS 12)

La medida se centra en celulares lanzados hace ocho o nueve años, que presentan limitaciones de memoria, procesador y compatibilidad, impidiendo ejecutar las funciones más recientes de WhatsApp.

Usuarios que tengan estos dispositivos deben considerar actualizar a modelos más recientes para mantener la seguridad y acceso completo a la app.