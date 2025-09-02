Adiós WhatsApp: celulares que ya no son compatibles

WhatsApp, la aplicación de mensajería más utilizada del mundo con más de 2,700 millones de usuarios, dejará de ser compatible con varios celulares antiguos a partir del 1° de septiembre de 2025.
La actualización busca garantizar mayor seguridad y compatibilidad con nuevas funciones, pero afectará a dispositivos con sistemas operativos antiguos. Aunque los teléfonos seguirán funcionando, los usuarios podrían experimentar errores, vulnerabilidades y limitaciones.
Dispositivos Android afectados (Android 5.0 o anterior):
- Samsung: Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy Note 2
- LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini
- Motorola: Moto G (primera generación), Droid Razr HD
- Huawei: Ascend D2
- Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V
- HTC: One X, One X+, Desire 500, Desire 601
Dispositivos Apple afectados:
- iPhone 5
- iPhone 5c
- iPhone SE (primera generación)
- iPhone 6 (si no ha sido actualizado más allá de iOS 12)
La medida se centra en celulares lanzados hace ocho o nueve años, que presentan limitaciones de memoria, procesador y compatibilidad, impidiendo ejecutar las funciones más recientes de WhatsApp.
Usuarios que tengan estos dispositivos deben considerar actualizar a modelos más recientes para mantener la seguridad y acceso completo a la app.