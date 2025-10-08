IFARHU e INCAE refuerzan cooperación para impulsar formación académica de jóvenes panameños

El director general del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos ( IFARHU ), Carlos Godoy, sostuvo recientes acercamientos con representantes del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), con el propósito de fortalecer la cooperación académica entre ambas instituciones y abrir nuevas oportunidades de formación para jóvenes panameños.

Durante las conversaciones, se resaltó la importancia del Convenio Marco de Cooperación suscrito entre el IFARHU y el INCAE, el cual busca facilitar el acceso de estudiantes panameños a programas de maestría y formación ejecutiva en una de las escuelas de negocios más prestigiosas de la región.

Carlos Godoy reiteró el compromiso del IFARHU de seguir ampliando alianzas internacionales que fortalezcan el desarrollo del capital humano nacional. “Estas oportunidades permiten que nuestros jóvenes accedan a una educación de calidad, con estándares globales, y regresen al país a contribuir con su crecimiento”, expresó.

Con este acercamiento, el IFARHU reafirma su visión de ser un puente entre la educación y el desarrollo nacional, impulsando alianzas estratégicas que generen un impacto positivo y sostenible en la sociedad panameña.