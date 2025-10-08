¡Atención conductores! ATTT aplicará multas con sistema RFID desde noviembre 2025

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre ( ATTT ) dio inicio a la primera fase del sistema de Identificación por Radiofrecuencia (RFID), una herramienta tecnológica que busca mejorar la seguridad vial y el control del transporte en todo Panamá.

Contenido relacionado: Panamá evalúa carril exclusivo para transporte público entre Albrook y el interior del país

Esta medida cobra especial importancia de cara a noviembre, mes en el que Panamá celebra sus Fiestas Patrias, periodo que registra un incremento en el desplazamiento de vehículos hacia el interior del país. La ATTT busca prevenir accidentes y garantizar que todos los vehículos cumplan con la documentación y normativas vigentes.

¿Qué es el sistema RFID de la ATTT?

ATTT TReporta

El RFID es una tecnología de reconocimiento automático de vehículos que utiliza identificación por radiofrecuencia, generando información esencial para la fiscalización y control del tránsito, asegurando el cumplimiento de la ley y promoviendo la seguridad vial.

Fases de implementación

La ATTT ha establecido un calendario de dos fases para la aplicación del sistema:

Fase de docencia (hasta el 31 de octubre):

Actualmente, el sistema envía notificaciones informativas a los conductores cuando detecta incumplimientos, a través de correo electrónico. El objetivo es educar y concienciar a los usuarios sobre la necesidad de actualizar su documentación antes de las celebraciones patrias.

Fase de infracción (a partir de noviembre):

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1975959327404859524&partner=&hide_thread=false La @ATTTPanama informó sobre la implementación del Sistema de Identificación por Radiofrecuencia (RFID) de vehículos, a fin de verificar que cumplen con la documentación y normas vigentes.



Las faltas que serán detectadas mediante este sistema de reconocimiento automático son:

-… pic.twitter.com/VPwyiF7fOw — Telemetro Reporta (@TReporta) October 8, 2025

A partir de noviembre, los vehículos que incumplan la normativa recibirán automáticamente la multas correspondiente. Entre las infracciones detectadas se encuentran:

Seguro vehicular no vigente

Revisado vehicular no actualizado

Infracciones de tránsito pendientes

Recomendación de la ATTT

La entidad recomienda a todos los conductores verificar y actualizar su documentación vehicular antes del 31 de octubre para evitar sanciones y garantizar que las Fiestas Patrias se celebren con máxima seguridad vial.