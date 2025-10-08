Panamá Deportes -  8 de octubre de 2025 - 12:52

Pedro Adán Gordón y Marie Schossow, representantes de Panamá en comisiones de la FIFA

Pedro Adán Gordón, es el vicepresidente segundo de la FPF, mientras que Marie Schossow, es la actual vocal de la federación de fútbol de Panamá.

Ana Canto
Por Ana Canto

Dos miembros del Comité Ejecutivo de la Federación Panameña de Fútbol (FPF) fueron designados por FIFA como integrantes de comisiones para el período 2025-2029.

Pedro Adán Gordón, vicepresidente segundo de la FPF, fue nombrado en la Comisión de Competiciones Juveniles Masculinas, mientras que Marie Schossow, actual vocal de la FPF, fue designada en la Comisión de Competiciones Femeninas de Selecciones.

