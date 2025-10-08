Pedro Adán Gordón y Marie Schossow, representantes de Panamá en comisiones de la FIFA.

Dos miembros del Comité Ejecutivo de la Federación Panameña de Fútbol (FPF) fueron designados por FIFA como integrantes de comisiones para el período 2025-2029.
Pedro Adán Gordón, vicepresidente segundo de la FPF, fue nombrado en la Comisión de Competiciones Juveniles Masculinas.
