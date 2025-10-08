Panamá Entrevistas -

España es un aliado estratégico y socio preferente de Panamá, afirma embajador

Guzmán Palacios Fernández, embajador de España en Panamá, calificó las relaciones entre ambos países como óptimas, y señaló que mañana se llevará a cabo un foro sobre inversión con la participación de varias autoridades, empresas y donde se presentarán algunos de los megaproyectos que desarrolla el país. También brindó detalles de la colaboración que realiza España para restaurar la "Bandera Herida" de 1903.