8 de octubre de 2025

Universidad de Panamá celebra 90 años reafirmando su compromiso con la educación y el país

El rector Eduardo Flores Castro resaltó, durante la eucaristía de celebración, el legado histórico y la proyección hacia el futuro de la Universidad de Panamá.





Ana Canto
Por Ana Canto

En conmemoración de sus 90 años de fundación, la Universidad de Panamá celebró una Eucaristía en el Paraninfo de la Casa de Méndez Pereira, presidida por monseñor José Domingo Ulloa, con la participación de representantes de la Parroquia Universitaria, autoridades académicas y miembros de la comunidad universitaria.

El rector, Dr. Eduardo Flores Castro, resaltó el legado histórico y la proyección hacia el futuro de la Universidad de Panamá, reafirmando su compromiso con la verdad, la equidad y la calidad educativa.

“Seguiremos siendo una universidad pública, democrática, científica y humanista, al servicio de Panamá y del mundo, fieles a la idea de que la educación es la fuerza que transforma a las naciones”, expresó el rector.

A lo largo de su historia, la Universidad de Panamá ha fortalecido la difusión del conocimiento, consolidándose como un referente nacional e internacional en investigación, cultura y desarrollo humanista, en beneficio del país.

