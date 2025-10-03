Universidad de Panamá mejora su posición en el QS Ranking Latinoamérica 2026.

La Universidad de Panamá ha reafirmado su lugar entre las instituciones de educación superior más destacadas de América Latina y el Caribe, según la más reciente edición del QS World University Rankings: Latin America & The Caribbean 2026.
Este prestigioso ranking internacional evalúa a las principales universidades de la región en aspectos clave como investigación, reputación académica, impacto científico y proyección internacional.
En esta edición, la Universidad de Panamá logró ascender cinco puestos dentro del grupo de universidades de Centroamérica, lo que evidencia un avance sostenido en su calidad académica y producción científica.
El rector, Dr. Eduardo Flores Castro, destacó que la institución ha fortalecido significativamente su desempeño en indicadores como red internacional de investigación, citas por publicaciones y reputación académica.
Gracias a estos logros, la Universidad de Panamá ha superado a más del 60 % de las 492 universidades evaluadas, provenientes de 26 países de la región.
