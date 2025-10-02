Panamá Nacionales -  2 de octubre de 2025 - 17:39

Primer pago de octubre a jubilados y pensionados será este viernes; cheques se entregan el lunes

En el mes de diciembre, los jubilados y pensionados de Panamá recibirán dos bonos por parte de la CSS.

Los jubilados y pensionados recibirán el primer pago del mes este viernes 3 de octubre a través de las modalidades de acreditación bancaria (ACH), según el calendario de cobro de la Caja de Seguro Social (CSS).

En tanto, el pago mediante cheques se realizará el lunes 6 de octubre. La entidad recuerda a quienes cobran por esta modalidad que deben acudir a los centros de pago habilitados en la región metropolitana y en el interior del país, presentando su cédula vigente.

Pagos a jubilados y pensionados para octubre, noviembre y diciembre

Octubre

ACH

  • Viernes 3 y lunes 20 de octubre

Cheques

  • Lunes 6 y 21 de octubre

Noviembre

ACH

  • Miércoles 5 y jueves 20 de noviembre

Cheques

  • Jueves 6 y viernes 21 de noviembre

Diciembre

ACH

  • Viernes 5 y 21 de diciembre

Cheques

  • Viernes 5 y lunes 22 de diciembre

Bonos para jubilados y pensionados en diciembre 2025

En el mes de diciembre, los jubilados y pensionados recibirán dos bonos por parte de la CSS: el primero es el bono permanente, que equivale a B/. 40.00; y el segundo corresponde al bono de fin de año que la entidad otorga tradicionalmente a este grupo.

