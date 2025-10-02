Primer pago de octubre a jubilados y pensionados será este viernes; cheques se entregan el lunes

Primer pago de octubre a jubilados y pensionados.

Por Ana Canto Los jubilados y pensionados recibirán el primer pago del mes este viernes 3 de octubre a través de las modalidades de acreditación bancaria (ACH), según el calendario de cobro de la Caja de Seguro Social (CSS).

En tanto, el pago mediante cheques se realizará el lunes 6 de octubre. La entidad recuerda a quienes cobran por esta modalidad que deben acudir a los centros de pago habilitados en la región metropolitana y en el interior del país, presentando su cédula vigente.

