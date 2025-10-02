Primer pago de octubre a jubilados y pensionados será este viernes; cheques se entregan el lunes

Los jubilados y pensionados recibirán el primer pago del mes este viernes 3 de octubre a través de las modalidades de acreditación bancaria (ACH), según el calendario de cobro de la Caja de Seguro Social (CSS).
Pagos a jubilados y pensionados para octubre, noviembre y diciembre
Octubre
ACH
- Viernes 3 y lunes 20 de octubre
Cheques
- Lunes 6 y 21 de octubre
Noviembre
ACH
- Miércoles 5 y jueves 20 de noviembre
Cheques
- Jueves 6 y viernes 21 de noviembre
Diciembre
ACH
- Viernes 5 y 21 de diciembre
Cheques
- Viernes 5 y lunes 22 de diciembre
Bonos para jubilados y pensionados en diciembre 2025
En el mes de diciembre, los jubilados y pensionados recibirán dos bonos por parte de la CSS: el primero es el bono permanente, que equivale a B/. 40.00; y el segundo corresponde al bono de fin de año que la entidad otorga tradicionalmente a este grupo.