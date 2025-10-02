MICI impulsa el liderazgo femenino con el taller 'Mujer Imparable'.

El Ministerio de Comercio e Industrias ( MICI ) organizó con gran éxito el taller “Mujer Imparable: Activa tu poder, transforma tu vida, lidera con propósito”, que reunió a más de 70 mujeres decididas a fortalecer sus habilidades personales y profesionales en una jornada llena de inspiración, aprendizaje y conexión.

Este evento, que forma parte de las acciones del Programa Nacional de Competitividad Industrial impulsado por el MICI, reafirma el compromiso del ministerio con la promoción de la igualdad de oportunidades y el apoyo a mujeres emprendedoras y líderes de diversos sectores.

La apertura estuvo a cargo de Yahanys Yángüez, directora general de Industrias, quien destacó la importancia del liderazgo femenino en el desarrollo económico y social del país. Por su parte, la empresaria Mary Quintero, creadora de la marca UnderCover Boots, compartió su inspiradora trayectoria, motivando a las participantes a innovar y perseguir sus sueños con pasión.

Asimismo, la abogada Vanessa Degracia, del bufete BINNS, DEGRACIA & ASOCIADOS, ofreció una valiosa charla sobre el marco legal para pequeñas empresas, brindando herramientas prácticas para fortalecer los emprendimientos femeninos.

Uno de los momentos más destacados del taller fue el panel “Empresarias que lideran con propósito”, en el que participaron figuras como la presentadora Ruddy Rodríguez, la chef Edna Cochéz, la emprendedora Priscilla Destreno y la diseñadora de moda Jochebec Arjona, quienes compartieron sus experiencias de resiliencia y éxito, inspirando a todas las asistentes.

También se contó con la participación de la reconocida asesora de talentos Zuleyka Barrios, quien lideró dinámicas interactivas enfocadas en el autoconocimiento, la integración y el desarrollo de habilidades de liderazgo, fortaleciendo no solo el aprendizaje, sino también el sentido de sororidad y propósito colectivo.

El taller “Mujer Imparable” no solo fortaleció la formación de líderes femeninas, sino que también contribuyó a sentar las bases para un Panamá más competitivo, inclusivo y equitativo.