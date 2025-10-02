FUTBOL Deportes -  2 de octubre de 2025 - 11:44

Thomas Christiansen revela lista de convocados para partidos eliminatorias Concacaf en octubre 2025

Thomas Christiansen reveló la lista de 24 jugadores convocados para los partidos de Panamá ante El Salvador y Surinam en la ronda final de Concacaf.

La Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) dio a conocer que el entrenador de la Selección Mayor Masculina de Panamá, Thomas Christiansen, dio a conocer este 2 de octubre la lista de 24 jugadores convocados para los dos primeros partidos del Grupo A de la Ronda Final de Eliminatorias Concacaf 2025.

Convocados por Thomas Christiansen para partidos eliminatorias Concacaf

Los partidos programados son: El Salvador vs Panamá el 10 de octubre y Panamá vs Surinam el 14 de octubre.

Los jugadores elegidos son:

  • Orlando Mosquera
  • Luis Mejía
  • César Samudio
  • José Córdoba
  • Alberto Andrade
  • César Blackman
  • Michael Amir Murillo
  • Fidel Escobar
  • Erick Davis
  • Jorge Abdiel Gutiérrez
  • Jiovany Ramos
  • Édgar Bárcenas
  • Aníbal Godoy
  • Edward Cedeño
  • Cristian Jesús Martínez
  • José Luis Rodríguez
  • Adalberto Carrasquilla
  • José Manuel Murillo
  • Omar Browne
  • Ismael Díaz
  • Azarías Londoño
  • José Fajardo
  • Tomás Rodríguez
  • Cecilio Waterman
