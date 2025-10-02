Thomas Christiansen revela lista de convocados para partidos eliminatorias Concacaf en octubre 2025

La Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) dio a conocer que el entrenador de la Selección Mayor Masculina de Panamá, Thomas Christiansen, dio a conocer este 2 de octubre la lista de 24 jugadores convocados para los dos primeros partidos del Grupo A de la Ronda Final de Eliminatorias Concacaf 2025.
Convocados por Thomas Christiansen para partidos eliminatorias Concacaf
Los partidos programados son: El Salvador vs Panamá el 10 de octubre y Panamá vs Surinam el 14 de octubre.
Los jugadores elegidos son:
- Orlando Mosquera
- Luis Mejía
- César Samudio
- José Córdoba
- Alberto Andrade
- César Blackman
- Michael Amir Murillo
- Fidel Escobar
- Erick Davis
- Jorge Abdiel Gutiérrez
- Jiovany Ramos
- Édgar Bárcenas
- Aníbal Godoy
- Edward Cedeño
- Cristian Jesús Martínez
- José Luis Rodríguez
- Adalberto Carrasquilla
- José Manuel Murillo
- Omar Browne
- Ismael Díaz
- Azarías Londoño
- José Fajardo
- Tomás Rodríguez
- Cecilio Waterman