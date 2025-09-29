Fútbol Deportes -  29 de septiembre de 2025 - 14:15

FIFA sanciona a El Salvador por racismo en juego ante Surinam

La FIFA multó a El Salvador con $62,715 y ordenó cierre parcial de gradas en su partido ante Panamá tras incidentes de racismo frente a Surinam.

Noemí Ruíz
Noemí Ruíz

La FIFA anunció sanciones contra El Salvador tras los incidentes de racismo y discriminación registrados en el partido contra Surinam, disputado el pasado 8 de septiembre.

El organismo multó a la Federación Salvadoreña de Fútbol con 62,715 dólares y determinó que el próximo encuentro como local, frente a Panamá, deberá jugarse con el cierre mínimo del 15% del aforo aprobado del estadio.

Partido clave ante Panamá

La sanción impactará directamente en el compromiso de eliminatorias donde El Salvador recibirá a Panamá, en un encuentro considerado decisivo para ambas selecciones en sus aspiraciones rumbo al Mundial.

Con esta medida, la FIFA reafirma su política de tolerancia cero contra el racismo y la discriminación, enviando un mensaje claro a las federaciones sobre la importancia de garantizar un entorno seguro e inclusivo en el fútbol internacional.

