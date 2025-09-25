Estados Unidos Deportes -  25 de septiembre de 2025 - 15:03

FIFA revela mascotas oficiales del Mundial 2026

La FIFA presentó las mascotas oficiales del Mundial 2026: Clutch, el águila calva (EE. UU.), Zayu, el jaguar (México) y Maple, el alce (Canadá).

@FIFA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La FIFA presentó este jueves a las mascotas oficiales de la Copa Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

  • Clutch, un águila calva, representará a Estados Unidos.
  • Zayu, un jaguar, será la mascota de México.
  • Maple, un alce, acompañará a Canadá.

FIFA presenta las mascotas oficiales del Mundial 2026

Estas tres figuras animales fueron elegidas por su simbolismo cultural y natural en cada país anfitrión, y buscan transmitir el espíritu de unidad y diversidad que caracterizará a la primera Copa Mundial organizada en conjunto por tres naciones.

La FIFA destacó que las mascotas jugarán un papel clave en la promoción del torneo y en las actividades dirigidas a los aficionados jóvenes alrededor del mundo.

