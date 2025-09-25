FIFA revela mascotas oficiales del Mundial 2026

La FIFA presentó este jueves a las mascotas oficiales de la Copa Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.
- Clutch, un águila calva, representará a Estados Unidos.
- Zayu, un jaguar, será la mascota de México.
- Maple, un alce, acompañará a Canadá.
Estas tres figuras animales fueron elegidas por su simbolismo cultural y natural en cada país anfitrión, y buscan transmitir el espíritu de unidad y diversidad que caracterizará a la primera Copa Mundial organizada en conjunto por tres naciones.
La FIFA destacó que las mascotas jugarán un papel clave en la promoción del torneo y en las actividades dirigidas a los aficionados jóvenes alrededor del mundo.