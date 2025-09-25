| Telemetro
Premios Juventud 2025: Natti Natasha, Raphy Pina y su hija, listos para el gran evento en Panamá

Esta noche, Natti Natasha revelará el sexo de su segundo hijo durante su presentación en los Premios Juventud.

Natti Natasha

Natti Natasha, Raphy Piña y su hija, listos para los Premios Juventud 2025.

Natti Natasha, Raphy Piña y su hija, Vida Isabelle, se presentaron en la alfombra azul de los Premios Juventud 2025, que se celebran este jueves en Panamá.

Esta noche, la reconocida artista revelará el sexo de su segundo hijo durante su presentación en tarima.

"Gracias a ustedes por permitirnos, por permitirnos disfrutar de su gente, de su música, de su comida, de toda su cultura. Para mi es un honor muy grande", dijo la artista de República Dominicana.

Asimismo, Raphy Piña detalló que, desde sus inicios en la música, algunos de sus artistas panameños favoritos son El General y Nando Boom, entre otros. Además, expresó su agradecimiento por el apoyo que Panamá le ha brindado desde su niñez, ya que su padre trabajó con artistas del país.

