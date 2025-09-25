Premios Juventud 2025: Sech nominado y anfitrión, revela nueva canción y emocionantes presentaciones

El panameño Sech afirmó haber acompañado a todos los artistas internacionales que participarán en los Premios Juventud 2025 a los lugares más emblemáticos de la ciudad, tras ser declarado anfitrión del evento.

Su nueva colaboración junto a Boza, titulada "París", fue lanzada este jueves, previo al magno evento. Sech comentó que este tema surgió a partir de la propuesta de su colega y que lograron una gran fusión musical.

"Me siento excelente, agradecido con Dios de tantas cosas, cosas buenas y cosas malas. De todo se aprende y estamos aquí todos los días echando para adelante", dijo el artista también nominado a los Premios.

Esta noche, Sech presentará su nuevo tema "Novia no", con una novedosa puesta en escena durante la ceremonia.