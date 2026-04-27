Panamá fortalece atención del cáncer: MINSA muestra avances del proyecto nacional

Minsa reporta avances en la atención del cáncer en Panamá

El Ministerio de Salud de Panamá (MINSA) informó avances significativos del Proyecto Nacional Integrado de Atención del Cáncer, una iniciativa que busca fortalecer la atención oncológica en todo el país.

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Las autoridades señalaron que el cáncer sigue siendo uno de los principales desafíos de salud pública en Panamá:

17% de las muertes están relacionadas con esta enfermedad

7,700 nuevos casos se diagnostican cada año

Entre 12 y 14 diagnósticos diarios

Entre 5 y 7 fallecimientos al día

Además, la demanda de servicios ha aumentado en la última década, con un incremento notable en consultas, quimioterapias y radioterapias.

Atención más cerca de los pacientes

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El proyecto, impulsado junto a la Caja de Seguro Social de Panamá (CSS) y el Instituto Oncológico Nacional (ION), busca descentralizar los servicios para que los pacientes reciban tratamiento cerca de sus hogares.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, destacó que esta estrategia ha generado un ahorro estimado de 2 millones de dólares para las familias, al reducir gastos de traslado y estadía.

Avances del MINSA en el interior del país

Uno de los principales logros ha sido la expansión de servicios fuera de la capital:

Atención integral para 1,650 pacientes en Azuero (Hospital Anita Moreno)

Nuevas salas de oncología en Los Santos y Veraguas

Avances en el Hospital Nicolás Solano (La Chorrera)

Nuevo Hospital de Bugaba con áreas oncológicas

Modernización y nuevas tecnologías

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Entre los avances destacan:

Apertura del Hospital Cancerológico en la Ciudad de la Salud

Construcción de un nuevo edificio para el ION

Adquisición de aceleradores lineales

Implementación de cirugía robótica (primera en hospital público)

Prevención e investigación

El proyecto también impulsa:

Inclusión de la vacuna contra el VPH en el esquema nacional

Creación de comisiones para distintos tipos de cáncer

Convenio “Ciencia contra el Cáncer” para investigación

Bajo la administración del presidente José Raúl Mulino, el Gobierno busca consolidar un sistema de atención más equitativo, accesible y moderno, colocando al paciente como eje central.