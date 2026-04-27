Veraguas Nacionales -  27 de abril de 2026 - 15:14

Adulto mayor muere calcinado en Veraguas durante quema de herbazal

El hallazgo se produjo cuando el adolescente llegó al lugar para entregarle el desayuno al adulto mayor.

Adulto mayor muere calcinado en Veraguas.

Adulto mayor muere calcinado en Veraguas.

Ana Canto
Por Ana Canto

Un adulto mayor falleció calcinado en la apartada comunidad de San Pedro El Rincón, en el corregimiento de Los Algarrobos, provincia de Veraguas. El cuerpo fue hallado por su hijo de 15 años en una zona distante a su residencia, lugar donde la víctima desarrollaba actividades de campo.

Según declaraciones de familiares, el ciudadano se había trasladado al sitio para realizar la quema de un herbazal, con el fin de preparar el terreno para los cultivos de la temporada.

El hallazgo se produjo cuando el adolescente llegó al lugar para entregarle el desayuno a su padre, encontrándose con la trágica escena. Al sitio se desplazó personal del Ministerio Público y de Criminalística del Instituto de Medicina Forense para proceder con el levantamiento del cadáver e iniciar las investigaciones de rigor.

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