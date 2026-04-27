Adulto mayor muere calcinado en Veraguas durante quema de herbazal

Adulto mayor muere calcinado en Veraguas.

Por Ana Canto Un adulto mayor falleció calcinado en la apartada comunidad de San Pedro El Rincón, en el corregimiento de Los Algarrobos, provincia de Veraguas. El cuerpo fue hallado por su hijo de 15 años en una zona distante a su residencia, lugar donde la víctima desarrollaba actividades de campo.

Según declaraciones de familiares, el ciudadano se había trasladado al sitio para realizar la quema de un herbazal, con el fin de preparar el terreno para los cultivos de la temporada.

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