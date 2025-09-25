Panamá Nacionales -  25 de septiembre de 2025 - 07:27

Concurso General de Becas 2026: Director del IFARHU revela cuándo podría abrirse

El IFARHU detalló los requisitos para el Concurso General de Becas 2025. Conoce promedios, documentos y condiciones para aplicar este año.

Concurso General de Becas del IFARHU.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) adelantó que entre finales de 2025 e inicios de 2026 anunciará la apertura del Concurso General de Becas 2026, mientras replantea el presupuesto para honrar compromisos vigentes de 2025 y años anteriores.

Mientras tanto, la entidad recordó a los estudiantes interesados en el Concurso General de Becas 2025 los requisitos que deben cumplir para poder aplicar:

Requisitos académicos del Concurso General de Becas 2026

  • Primaria, premedia y media: promedio final mínimo de 4.50 en escala de 5.00.
  • Universitarios de nuevo ingreso: promedio mínimo de 4.50 y estar matriculados en el primer semestre de 2025.
  • Universitarios de continuidad: índice académico mínimo de 2.00.
  • Posgrado y maestría: índice académico mínimo de 2.00 a nivel de licenciatura.

Documentos necesarios

  • Fotografía tamaño carné.
  • Copia de la cédula juvenil y del representante legal.
  • Recibo de matrícula o certificación del centro educativo.
  • Copia del boletín del año anterior cursado.
  • Para extranjeros residentes: acreditar más de 10 años de residencia en Panamá.

El IFARHU exhorta a los estudiantes a preparar con anticipación sus documentos y cumplir con los promedios establecidos, a fin de facilitar el proceso de aplicación cuando se abran las convocatorias oficiales.

