Premios Juventud 2025: Dónde ver la transmisión en vivo

Panamá se viste de gala para recibir los Premios Juventud 2025 , uno de los eventos más esperados del año. Este jueves, los panameños podrán disfrutar del espectáculo en directo desde el Centro de Convenciones Figali, a través de las pantallas de Telemetro y RPCTV .

La cita promete ser histórica, con artistas internacionales y talentos locales desfilando por la Alfombra Azul y presentaciones que llenarán de música y energía la noche.

Premios Juventud 2025: Dónde ver el show en vivo desde Panamá

Panamá se transforma para ser la sede de los #PremiosJuventud 2025, y hoy usted podrá ser testigo de la historia y parte de esta fiesta inolvidable, siguiendo la transmisión EN DIRECTO desde el Centro de Convenciones Figali por @Telemetro y @rpctvpanama. pic.twitter.com/qKhKvcklMP — Telemetro Reporta (@TReporta) September 25, 2025

Para que más personas vivan la emoción de cerca, se habilitarán espacios comunitarios con pantallas gigantes y acceso gratuito:

Complejo Deportivo Roberto Kelly en Don Bosco

Parque Norte en Panamá Norte

Las puertas estarán abiertas desde las 3:00 p.m. hasta las 10:00 p.m., garantizando que el público pueda compartir en familia y comunidad la experiencia de este evento internacional sin salir de su barrio. Los Premios Juventud 2025 marcan un hito cultural en el país y posicionan a Panamá como escenario de grandes producciones internacionales.