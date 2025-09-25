| Telemetro
Premios Juventud 2025: Dónde ver la transmisión en vivo

Panamá se transforma para ser la sede de los Premios Juventud 2025, y hoy usted podrá ser testigo de la historia y parte de esta fiesta inolvidable.

Panamá se viste de gala para recibir los Premios Juventud 2025, uno de los eventos más esperados del año. Este jueves, los panameños podrán disfrutar del espectáculo en directo desde el Centro de Convenciones Figali, a través de las pantallas de Telemetro y RPCTV.

La cita promete ser histórica, con artistas internacionales y talentos locales desfilando por la Alfombra Azul y presentaciones que llenarán de música y energía la noche.

Premios Juventud 2025: Dónde ver el show en vivo desde Panamá

Para que más personas vivan la emoción de cerca, se habilitarán espacios comunitarios con pantallas gigantes y acceso gratuito:

  • Complejo Deportivo Roberto Kelly en Don Bosco
  • Parque Norte en Panamá Norte

Las puertas estarán abiertas desde las 3:00 p.m. hasta las 10:00 p.m., garantizando que el público pueda compartir en familia y comunidad la experiencia de este evento internacional sin salir de su barrio. Los Premios Juventud 2025 marcan un hito cultural en el país y posicionan a Panamá como escenario de grandes producciones internacionales.

