Panamá Nacionales -  25 de septiembre de 2025 - 15:24

Sin agua en Pacora: Planta potabilizadora del IDAAN mantiene operaciones suspendidas

Las operaciones de la planta potabilizadora Cabra 1 siguen suspendidas por la crecida del río y fuertes lluvias registradas este jueves.

Planta potabilizadora del IDAAN

Archivo
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Las autoridades informaron que las operaciones de la planta potabilizadora Cabra 1 continúan suspendidas, debido a la crecida del río y las fuertes lluvias registradas este jueves.

Debido a las fuertes lluvias y a la crecida del río, la planta potabilizadora Centenario de Pacora se mantiene fuera de operaciones.

Operaciones de la planta potabilizadora Cabra 1 permanecen suspendidas

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) indicó que se mantiene un monitoreo constante de la situación y que se reanudarán las operaciones cuando las condiciones lo permitan, garantizando la seguridad del suministro de agua potable.

Se recomienda a los usuarios tomar precauciones y estar atentos a los comunicados oficiales sobre la reactivación del servicio.

