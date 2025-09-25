Sin agua en Pacora: Planta potabilizadora del IDAAN mantiene operaciones suspendidas

Las autoridades informaron que las operaciones de la planta potabilizadora Cabra 1 continúan suspendidas, debido a la crecida del río y las fuertes lluvias registradas este jueves.
Debido a las fuertes lluvias y a la crecida del río, la planta potabilizadora Centenario de Pacora se mantiene fuera de operaciones.
Operaciones de la planta potabilizadora Cabra 1 permanecen suspendidas
El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) indicó que se mantiene un monitoreo constante de la situación y que se reanudarán las operaciones cuando las condiciones lo permitan, garantizando la seguridad del suministro de agua potable.
Se recomienda a los usuarios tomar precauciones y estar atentos a los comunicados oficiales sobre la reactivación del servicio.