Tribunal Electoral autoriza firmas para revocatoria de mandato a representante Raquel Murillo

El Tribunal Electoral (TE) autorizó este jueves el inicio de la recolección de firmas de respaldo para la solicitud de revocatoria de mandato de Raquel Murillo, representante del corregimiento Juan Demóstenes Arosemena, en el distrito de Arraiján.
TE autoriza firmas para revocatoria de mandato en Arraiján
Con esta decisión, los promotores del proceso podrán activar la fase de recolección de firmas, requisito indispensable para que la solicitud avance a las siguientes etapas establecidas en la legislación electoral.
El TE recordó que la revocatoria de mandato es un mecanismo de participación ciudadana contemplado en la ley, mediante el cual los electores de un corregimiento pueden solicitar la destitución de su representante si consideran que no cumple con las funciones encomendadas.