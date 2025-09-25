Funcionario del Municipio de Panamá es capturado por la PGN y la Policía Nacional

La Procuraduría General de la Nación (PGN) informó que, mediante la Operación Antro, se logró la aprehensión de dos personas, entre ellas un funcionario del Municipio de Panamá, investigados por el delito de concusión.
El operativo fue desarrollado en las provincias de Panamá y Panamá Oeste, a través de la Fiscalía Anticorrupción en conjunto con la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional.
Funcionario del Municipio de Panamá es capturado
Las autoridades confirmaron que ambos detenidos serán puestos a órdenes de un juez de garantías para avanzar con el proceso legal correspondiente. La PGN reafirmó su compromiso en la lucha contra la corrupción y señaló que este tipo de acciones buscan enviar un mensaje claro sobre la transparencia en el servicio público.