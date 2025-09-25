Extraño brote de alergías afectan a más de 20 niños de un centro educativo en Veraguas

Un extraño brote de alergias en la piel afectó a más de 20 estudiantes de la escuela Isauro José Carrizo de Ponuga, en el distrito de Santiago, provincia de Veraguas, lo que obligó a las autoridades educativas a suspender las clases temporalmente.

Autoridades educativas realizan una investigación luego de que los estudiantes de la escuela Isauro José Carrizo de Ponuga, en el distrito de Santiago, presentaran alergias en la piel, lo cual ha obligado a suspender las clases.

De acuerdo con los reportes iniciales, los niños presentaron erupciones cutáneas y malestar, situación que generó preocupación entre los padres de familia, quienes solicitan exámenes médicos y estudios especializados para determinar la causa del brote.

El Ministerio de Educación (Meduca), junto con las autoridades de salud, inició una investigación para esclarecer el origen del incidente y garantizar la seguridad de la comunidad escolar. Padres y docentes piden respuestas rápidas para evitar que la situación se repita y afecte la salud de más estudiantes.