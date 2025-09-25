Santiago Nacionales -  25 de septiembre de 2025 - 12:35

Extraño brote de alergías afectan a más de 20 niños de un centro educativo en Veraguas

Padres de familia solicitan exámenes médicos y estudios para determinar qué produjo el brote de alergias a estudiantes.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un extraño brote de alergias en la piel afectó a más de 20 estudiantes de la escuela Isauro José Carrizo de Ponuga, en el distrito de Santiago, provincia de Veraguas, lo que obligó a las autoridades educativas a suspender las clases temporalmente.

Brote de alergías afecta a más de 20 niños en escuela de Veraguas

De acuerdo con los reportes iniciales, los niños presentaron erupciones cutáneas y malestar, situación que generó preocupación entre los padres de familia, quienes solicitan exámenes médicos y estudios especializados para determinar la causa del brote.

El Ministerio de Educación (Meduca), junto con las autoridades de salud, inició una investigación para esclarecer el origen del incidente y garantizar la seguridad de la comunidad escolar. Padres y docentes piden respuestas rápidas para evitar que la situación se repita y afecte la salud de más estudiantes.

