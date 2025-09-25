Estados Unidos Nacionales -  25 de septiembre de 2025 - 14:40

Presidente Mulino invita al director de Instagram a Panamá por café Geisha

Adam Mosseri mostró en Instagram un café Geisha panameño y el presidente José Raúl Mulino lo invitó a Panamá para probarlo en su origen.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El director ejecutivo de Instagram, Adam Mosseri, sorprendió este jueves al compartir en una historia una bolsa de café Geisha panameño, una de las variedades más prestigiosas del mundo. La publicación no pasó desapercibida para el presidente de la República, José Raúl Mulino, quien aprovechó la ocasión para invitarlo al país a degustar el café directamente en su origen.

"El mejor café del mundo", escribió Mulino, extendiendo la invitación a Mosseri para conocer Panamá y probar la variedad Geisha desde la fuente.

El café Geisha panameño es reconocido internacionalmente por su calidad y ha alcanzado precios récord en subastas, consolidando al país como un referente mundial en la producción de café especial.

Con este gesto, el presidente Mulino refuerza la promoción de uno de los productos insignia de Panamá y abre la puerta a una mayor proyección internacional del café local a través de plataformas digitales como Instagram.

