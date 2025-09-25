Presidente José Raúl Mulino se recupera tras cirugía de hombro

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, informó que el procedimiento médico realizado en su hombro izquierdo culminó de manera exitosa. Actualmente, se encuentra en proceso de recuperación ambulatoria durante los próximos 3 días.
Presidente Mulino expresa su agradecimiento por el apoyo
En un comunicado, el mandatario expresó su agradecimiento por el apoyo recibido a través de mensajes y llamadas durante este periodo:
Las autoridades de salud aseguran que el presidente podrá retomar sus actividades gradualmente una vez finalizado el periodo de recuperación recomendado por los especialistas.