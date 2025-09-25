Presidente José Raúl Mulino se recupera tras cirugía de hombro

El presidente de Panamá , José Raúl Mulino, informó que el procedimiento médico realizado en su hombro izquierdo culminó de manera exitosa. Actualmente, se encuentra en proceso de recuperación ambulatoria durante los próximos 3 días.

Presidente Mulino expresa su agradecimiento por el apoyo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JoseRaulMulino/status/1971255542023848327&partner=&hide_thread=false Quiero comunicar que el procedimiento médico que me realizaron en mi hombro izquierdo ha culminado de manera exitosa y me encuentro en proceso de recuperación ambulatoria durante los próximos 3 días.



Quiero agradecer todos los mensajes y llamados de apoyo. — José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) September 25, 2025

En un comunicado, el mandatario expresó su agradecimiento por el apoyo recibido a través de mensajes y llamadas durante este periodo:

Las autoridades de salud aseguran que el presidente podrá retomar sus actividades gradualmente una vez finalizado el periodo de recuperación recomendado por los especialistas.