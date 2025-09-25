Panamá Nacionales -  25 de septiembre de 2025 - 12:00

Presidente José Raúl Mulino se recupera tras cirugía de hombro

El presidente José Raúl Mulino informa que su cirugía de hombro izquierdo fue exitosa y se encuentra en recuperación ambulatoria por 3 días.

Presidente José Raúl Mulino se recupera tras cirugía de hombro

Presidente José Raúl Mulino se recupera tras cirugía de hombro

@Presidencia
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, informó que el procedimiento médico realizado en su hombro izquierdo culminó de manera exitosa. Actualmente, se encuentra en proceso de recuperación ambulatoria durante los próximos 3 días.

Presidente Mulino expresa su agradecimiento por el apoyo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JoseRaulMulino/status/1971255542023848327&partner=&hide_thread=false

En un comunicado, el mandatario expresó su agradecimiento por el apoyo recibido a través de mensajes y llamadas durante este periodo:

“Quiero agradecer todos los mensajes y llamados de apoyo”, señaló Mulino. “Quiero agradecer todos los mensajes y llamados de apoyo”, señaló Mulino.

Las autoridades de salud aseguran que el presidente podrá retomar sus actividades gradualmente una vez finalizado el periodo de recuperación recomendado por los especialistas.

En esta nota:
Seguir leyendo

Presidente Mulino insta a Ucrania a adherirse al tratado de neutralidad del Canal

Discurso del presidente Mulino ante la Asamblea General de la ONU

Presidente Mulino participa en recepción oficial de Trump en EE.UU.

Recomendadas

Más Noticias